Россия и Китай заблокировали резолюцию СБ ООН по Ормузскому проливу

Проект резолюции предусматривал призыв к государствам координировать оборонительные действия «соразмерно обстоятельствам» для обеспечения безопасного прохода судов. В документе также содержались положения о необходимости сопровождения гражданских кораблей и предотвращения попыток закрытия или блокировки пролива.
Отдельно отмечалось требование к Ирану прекратить атаки на торговые и коммерческие суда. Кроме того, резолюция призывала к деэскалации конфликта и возобновлению переговорного процесса. Совет Безопасности также выражал готовность рассмотреть дополнительные меры в отношении тех, кто препятствует судоходству в районе Баб-эль-Мандебского пролива.
Ранее Иран обратился к России с просьбой не допустить принятия проекта резолюции Бахрейна по Ормузскому проливу. Подобный документ способен лишь усугубить ситуацию в регионе и усилить напряжённость.
