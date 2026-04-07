Россия и Китай заблокировали резолюцию СБ ООН по Ормузскому проливу

Россия и Китай заблокировали проект резолюции Совета Безопасности ООН, касающийся ситуации в Ормузском проливе. В поддержку документа выступили 11 государств, ещё две страны воздержались при голосовании. Об этом сообщило издание Associated Press.

Проект резолюции предусматривал призыв к государствам координировать оборонительные действия «соразмерно обстоятельствам» для обеспечения безопасного прохода судов. В документе также содержались положения о необходимости сопровождения гражданских кораблей и предотвращения попыток закрытия или блокировки пролива.

Отдельно отмечалось требование к Ирану прекратить атаки на торговые и коммерческие суда. Кроме того, резолюция призывала к деэскалации конфликта и возобновлению переговорного процесса. Совет Безопасности также выражал готовность рассмотреть дополнительные меры в отношении тех, кто препятствует судоходству в районе Баб-эль-Мандебского пролива.

Ранее Иран обратился к России с просьбой не допустить принятия проекта резолюции Бахрейна по Ормузскому проливу. Подобный документ способен лишь усугубить ситуацию в регионе и усилить напряжённость.

