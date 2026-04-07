Инцидент произошёл в ночь на 28 марта в посёлке Двуречная Купянского района, где был выявлен украинский ударный FPV-дрон с подвесным грузом. В качестве перевозимого груза использовался предмет, замаскированный под провизию и обмотанный синей изолентой.
Внутри находился предмет, внешне напоминающий контрацептивное изделие, в котором были спрятаны шесть зип-пакетов с рассыпчатыми кристаллами серого цвета. Экспертиза показала, что содержимое пакетов представляет собой синтетическое наркотическое средство опиоидной группы. Обнаруженные вещества относятся к категории тяжёлых наркотиков.
Также установлено, что беспилотник был запущен со стороны позиций 2-го корпуса нацгвардии Украины «Хартия». Из-за ошибки в навигации аппарат отклонился от маршрута и оказался на территории, находящейся под контролем российских сил.
Ранее в Харьковской области в результате ударов Вооружённых сил РФ были поражены несколько подразделений Вооружённых сил Украины. Под огневое воздействие попали сразу три механизированных соединения и одна аэромобильная бригада ВСУ.
