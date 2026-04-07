Орбан заявил об общей проблеме США и Венгрии в виде «Брюсселя»

«Американцы озабочены будущим западной цивилизации. У них и у венгров одна общая проблема — Брюссель», — сказал политик.
Глава венгерского правительства отметил, что сторонники так называемой прогрессивной идеологии потерпели поражение в США. После этого, по его словам, они сосредоточили свою деятельность в странах Европейского союза.
Ранее Орбан заявил о риске энергетического кризиса в Европе и связал его с ситуацией вокруг Украины. По его словам, европейские страны будут испытывать растущую потребность в российских энергоносителях для обеспечения своих нужд.
