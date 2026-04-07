Орбан заявил об общей проблеме США и Венгрии в виде «Брюсселя»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что США и Венгрия сталкиваются с общей проблемой в лице руководства Евросоюза. Об этом он сообщил в Будапеште во время празднования Дня американо-венгерской дружбы, в котором также участвовал вице-президент США Джей Ди Вэнс.