Орбан заявил об общей проблеме США и Венгрии в виде «Брюсселя»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что США и Венгрия сталкиваются с общей проблемой в лице руководства Евросоюза. Об этом он сообщил в Будапеште во время празднования Дня американо-венгерской дружбы, в котором также участвовал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Американцы озабочены будущим западной цивилизации. У них и у венгров одна общая проблема — Брюссель», — сказал политик.

Глава венгерского правительства отметил, что сторонники так называемой прогрессивной идеологии потерпели поражение в США. После этого, по его словам, они сосредоточили свою деятельность в странах Европейского союза.

Ранее Орбан заявил о риске энергетического кризиса в Европе и связал его с ситуацией вокруг Украины. По его словам, европейские страны будут испытывать растущую потребность в российских энергоносителях для обеспечения своих нужд.

