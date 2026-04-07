Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Литвы заявил о рисках в случае выхода США из НАТО

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что возможный выход США из НАТО кардинально изменит саму суть альянса. Об этом он сказал в интервью порталу 15min.

«Рассуждения о том, что США могут выйти из НАТО, звучат достаточно пугающе», — отметил он.

По его словам, странам необходимо приложить усилия, чтобы сохранить нынешний формат блока. Науседа подчеркнул, что роль США в НАТО ключевая.

«Потому что если нет США, нет и НАТО. Без США это будет совсем другая организация», — заявил он.

Ранее в Совфеде заявили, что Вашингтон заморозит своё членство в НАТО и прекратит финансировать альянс. По словам президента Трампа, США в принципе не нуждаются в НАТО, а разногласия с союзниками начались ещё на фоне споров вокруг Гренландии.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше