Президент Литвы заявил о рисках в случае выхода США из НАТО

По его словам, странам необходимо приложить усилия, чтобы сохранить нынешний формат блока. Науседа подчеркнул, что роль США в НАТО ключевая.
«Потому что если нет США, нет и НАТО. Без США это будет совсем другая организация», — заявил он.
Ранее в Совфеде заявили, что Вашингтон заморозит своё членство в НАТО и прекратит финансировать альянс. По словам президента Трампа, США в принципе не нуждаются в НАТО, а разногласия с союзниками начались ещё на фоне споров вокруг Гренландии.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.