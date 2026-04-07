Россия не извинится за вето на проект резолюции по Ормузу, заявил Небензя

ООН, 7 апр — РИА Новости. Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности во вторник на английском языке обратился к коллеге из США и заявил, что тот не услышит от России извинений за вето на проект резолюции по Ормузскому проливу.
«Господин посол, вы не услышите от нас каких-то извинений», — сказал Небензя на английском, обращаясь к американскому постпреду Майку Уолтцу.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что Совбез не смог принять проект резолюции по Ормузскому проливу после вето России и Китая. В поддержку документа выступили 11 стран. Еще две воздержались.
Документ призывал государства «координировать усилия оборонительного характера, соразмерные обстоятельствам», для содействия обеспечению безопасности и защищённости судоходства через Ормузский пролив, включая сопровождение торговых и коммерческих судов, а также «сдерживание попыток закрытия, блокирования или иного вмешательства в международное судоходство через Ормузский пролив».
При этом резолюция относилась только к ситуации в Ормузском проливе. СБ документом выражал готовность рассмотреть «дальнейшие меры» против тех, кто препятствует транзитному проходу или свободе судоходства в Ормузском проливе и Баб-эль-Мандебе.
Кроме того, документ требовал от Ирана немедленно прекратить нападения на торговые и коммерческие суда в проливе. Также Совет призывал к деэскалации продолжающихся боевых действий, в том числе в Персидском заливе и Ормузском проливе, возвращению на путь дипломатии и приветствовал продолжающиеся усилия, направленные на достижение прочного мира в регионе.