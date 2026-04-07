Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WP узнала, что Хегсет обманывает Трампа о войне с Ираном

Министр войны США Пите Хегсет сообщает президенту Дональду Трампу недостоверную информацию по поводу войны с Ираном, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Источник: РБК

«Пит говорит президенту неправду. В результате президент распространяет вводящую в заблуждение информацию», — сказал собеседник издания.

Чиновники Пентагона обеспокоены ситуацией, причем прежде всего не заявлениями министра о превосходстве США в небе Ирана, а его слова об успешном уничтожении иранских ракет и дронов. В марте Хегсет заявил на брифинге, что вооружение Ирана «в подавляющем большинстве случаев уничтожается».

Однако разведка США пришла к выводу, что более половины ракетных установок Ирана до сих пор целы, в арсенале остаются тысячи ударных беспилотников.

Пентагон назвал публикацию WP «ложью и пропагандой».

Материал дополняется.

