WP узнала, что Хегсет обманывает Трампа о войне с Ираном

Министр войны США Пите Хегсет сообщает президенту Дональду Трампу недостоверную информацию по поводу войны с Ираном, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
«Пит говорит президенту неправду. В результате президент распространяет вводящую в заблуждение информацию», — сказал собеседник издания.
Однако разведка США пришла к выводу, что более половины ракетных установок Ирана до сих пор целы, в арсенале остаются тысячи ударных беспилотников.
Пентагон назвал публикацию WP «ложью и пропагандой».
Материал дополняется.