Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Не менее пяти человек погибли при ударе по дому на юге Ирака

На юге Ирака в результате удара по жилому дому погибли по меньшей мере пять человек, включая женщин. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в иракских службах безопасности.

При этом на данный момент не установлено, кто именно нанёс удар и с какой территории он был произведён. Обстоятельства случившегося продолжают выясняться, информация уточняется компетентными службами.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Ирака произошёл инцидент с беспилотным летательным аппаратом, который упал на территории промышленного объекта — на площадке компании Basra Oil Company. После столкновения на месте начался пожар, который быстро распространился и затронул часть инфраструктуры предприятия.

