Не менее пяти человек погибли при ударе по дому на юге Ирака

При этом на данный момент не установлено, кто именно нанёс удар и с какой территории он был произведён. Обстоятельства случившегося продолжают выясняться, информация уточняется компетентными службами.
Ранее сообщалось, что на юго-востоке Ирака произошёл инцидент с беспилотным летательным аппаратом, который упал на территории промышленного объекта — на площадке компании Basra Oil Company. После столкновения на месте начался пожар, который быстро распространился и затронул часть инфраструктуры предприятия.
Все ключевые события на Ближнем Востоке — в разделе Life.ru.