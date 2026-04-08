Экс-замглавы Кубани Андрей Коробка уволен по решению суда из-за утраты доверия

Ранее Коробку обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он за 15 млн рублей обещал застройщику изменить вид разрешенного использования земельного участка, но не выполнил обещание. Коробка помещен в СИЗО. Уголовное преследование стало продолжением гражданского иска Генпрокуратуры.