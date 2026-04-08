Экс-замглавы Кубани Андрей Коробка уволен по решению суда из-за утраты доверия

Ленинский районный суд Краснодара удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества, связанного с бывшим замгубернатора Андреем Коробкой. Суд установил факты нарушений антикоррупционного законодательства, включая незаконную аренду земель и сокрытие активов.
«Конфисковано более 135 земельных участков, 114 объектов недвижимости, доли в 12 компаниях и права аренды на 12,5 тыс. га земель. Также изъяты денежные средства, ценные бумаги и предметы роскоши», — сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Коробка был уволен с должности из-за утраты доверия. Также досрочно прекращены полномочия депутатов, связанных с ним.
Ранее Коробку обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он за 15 млн рублей обещал застройщику изменить вид разрешенного использования земельного участка, но не выполнил обещание. Коробка помещен в СИЗО. Уголовное преследование стало продолжением гражданского иска Генпрокуратуры.