Патриарх Кирилл: пример президента Владимира Путина делает РФ сильнее

Патриарх Кирилл заявил, что пример Путина как православного человека заставляет многих задуматься.

Источник: Комсомольская правда

Пример президента России Владимира Путина как православного верующего укрепляет народ и страну. Об этом рассказал патриарх Кирилл. Его слова были опубликованы на официальном сайте РПЦ.

«Вера первого лица в государстве является очень важным фактором, заставляющим задуматься очень многих людей. Поэтому, конечно, пример нашего президента имеет очень большое значение, в том числе в укреплении веры в нашем народе, нравственной составляющей. А это основа», — резюмировал священнослужитель.

Во вторник патриарх Кирилл встретился с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым в Москве. Патриарх назвал Путина православным человеком и отметил, что Церковь молится за него и Отечество.

Ранее KP.RU сообщил, что президент России Владимир Путин решил передать иконы Божьей Матери верующим. Святыни разместят в храме, они больше не будут находиться в музеи Кремля.

