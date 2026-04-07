Патриарх Кирилл: пример президента Владимира Путина делает РФ сильнее

Пример президента России Владимира Путина как православного верующего укрепляет народ и страну. Об этом рассказал патриарх Кирилл. Его слова были опубликованы на официальном сайте РПЦ.
«Вера первого лица в государстве является очень важным фактором, заставляющим задуматься очень многих людей. Поэтому, конечно, пример нашего президента имеет очень большое значение, в том числе в укреплении веры в нашем народе, нравственной составляющей. А это основа», — резюмировал священнослужитель.
Во вторник патриарх Кирилл встретился с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым в Москве. Патриарх назвал Путина православным человеком и отметил, что Церковь молится за него и Отечество.
Ранее KP.RU сообщил, что президент России Владимир Путин решил передать иконы Божьей Матери верующим. Святыни разместят в храме, они больше не будут находиться в музеи Кремля.