РФ и КНР наложили вето на проект резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу

Российская и китайская стороны наложили свое вето на проект резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) в рамках ситуации в Ормузской проливе. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщает РИА Новости.
По информации агентства, проект поддержали 11 стран, еще две воздержались от голосования.
Проект резолюции призывал государства координировать свои оборонительные действия «соразмерно обстоятельствам» для обеспечения безопасного прохода судов, что включало в себя сопровождение гражданских кораблей и предотвращение попыток закрытия или блокировки пролива.
Документ также настаивал на том, чтобы Иран прекратил атаки на торговые и коммерческие суда, призывал к снижению напряженности и возобновлению диалога. Кроме того, Совет Безопасности выразил готовность рассмотреть «дальнейшие меры» против тех, кто мешает проходу в Баб-эль-Мандебском проливе, говорится в материале.
Позже постоянный представитель Ирана в ООН выразил России и Китаю признательность за наложение вето.
— Мы выражаем признательность Китаю и Российской Федерации за их ответственную линию поведения, конструктивный подход и использование права вето в полном соответствии с принципами Устава ООН, — приводят его слова в материале.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону нужно немного времени, чтобы открыть Ормузский пролив и начать транспортировать через него нефть. Позже он предупредил, что 7 апреля США устроят в Иране «день электростанций» и «день мостов».