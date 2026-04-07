Драгоценные слитки лучше держать дома

Под шумок взрывов в Персидском заливе Франция завершила вывод своего золотого запаса из США. Технически 129 тонн слитков были проданы на месте, а на вырученные средства был куплен такой же «бесценный вес» в Европе.

Теперь весь золотой запас Франции — 2437 тонны — четвертый по величине в мире — находится дома. Глава ЦБ Франции на голубом глазу объяснил эту операцию тем, что в Европе золото более высокого качества, на перепродаже было заработано более 12 миллиардов евро. А главное — в таком решении, боже упаси, нет никакой политики. Видимо, также вне политики в 1960-е годы президент Пятой республики Шарль де Голль привез за океан полный самолет бумажных долларов, которые потребовал в силу золотого стандарта «зеленого» обменять на золото.

Сейчас хранилища в США более не воспринимаются как самые надежные на все случаи. Требования о возврате размещенных там слитков звучат и в Италии, и в Германии. У многих есть сомнения в их сохранности.

Франция же вернула свое золото, которое нынче считается самым надежным вложением, в момент резкого охлаждения отношений с Трампом, который постоянно публично унижает коллегу Макрона. И тому нельзя верить на слово, и от апперкота собственной жены отойти не может. Кто поручится, что завтра команда Трампа не решила бы конфисковать золото Франции в уплату какого-нибудь долга. На фоне американских политических метаний и отказа от международного права в Париже явно решили, что свое золото должно быть «ближе к телу».

