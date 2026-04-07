Драгоценные слитки лучше держать дома

Франция же вернула свое золото, которое нынче считается самым надежным вложением, в момент резкого охлаждения отношений с Трампом, который постоянно публично унижает коллегу Макрона. И тому нельзя верить на слово, и от апперкота собственной жены отойти не может. Кто поручится, что завтра команда Трампа не решила бы конфисковать золото Франции в уплату какого-нибудь долга. На фоне американских политических метаний и отказа от международного права в Париже явно решили, что свое золото должно быть «ближе к телу».