В Совфеде объяснили заявления Трампа об уничтожении целой цивилизации

— Не стоит забывать, что один из предшественников (президента США Дональда — прим. «ВМ») Трампа применил против гражданского населения аж две атомные бомбы без всякой военной необходимости. С тех пор в Вашингтоне не первый раз возникает соблазн использовать свои военные изделия, — отметил Климов.
Он добавил, что в настоящее время ситуация складывается не в пользу Вашингтона. В случае гипотетического ядерного удара начнется радиоактивное заражение воздуха и воды. При этом в горной местности поражающий фактор ядерного оружия меньше, чем в пустынях или на равнинах, пояснил зампред Совета Федерации.
— Я подозреваю, что иранские войска готовы к защите от радиоактивного заражения. Легкой истории точно не будет, — приводит слова Климова Telegram-канал «Радиоточка НСН».
7 апреля американский лидер на своей странице в Truth Social пригрозил уничтожить «целую цивилизацию», имея в виду Иран. По словам главы государства, ночью произойдет «нечто революционное и прекрасное». Он подчеркнул, что «погибнет целая цивилизация, которая уже никогда не возродится».
В этот же день представители Белого дома на официальной странице в социальной сети X решительно опровергли информацию о возможном применении США ядерного оружия против Ирана.