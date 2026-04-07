В Совфеде объяснили заявления Трампа об уничтожении целой цивилизации

В США неоднократно возникает соблазн использовать ядерное оружие после применения американским президентом Гарри Трумэном двух атомных бомб в Японии. Об этом во вторник, 7 апреля, заявил зампред Совфеда по международным делам Андрей Климов.

В США неоднократно возникает соблазн использовать ядерное оружие после применения американским президентом Гарри Трумэном двух атомных бомб в Японии. Об этом во вторник, 7 апреля, заявил зампред Совфеда по международным делам Андрей Климов.

— Не стоит забывать, что один из предшественников (президента США Дональда — прим. «ВМ») Трампа применил против гражданского населения аж две атомные бомбы без всякой военной необходимости. С тех пор в Вашингтоне не первый раз возникает соблазн использовать свои военные изделия, — отметил Климов.

Он добавил, что в настоящее время ситуация складывается не в пользу Вашингтона. В случае гипотетического ядерного удара начнется радиоактивное заражение воздуха и воды. При этом в горной местности поражающий фактор ядерного оружия меньше, чем в пустынях или на равнинах, пояснил зампред Совета Федерации.

— Я подозреваю, что иранские войска готовы к защите от радиоактивного заражения. Легкой истории точно не будет, — приводит слова Климова Telegram-канал «Радиоточка НСН».

7 апреля американский лидер на своей странице в Truth Social пригрозил уничтожить «целую цивилизацию», имея в виду Иран. По словам главы государства, ночью произойдет «нечто революционное и прекрасное». Он подчеркнул, что «погибнет целая цивилизация, которая уже никогда не возродится».

В этот же день представители Белого дома на официальной странице в социальной сети X решительно опровергли информацию о возможном применении США ядерного оружия против Ирана.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше