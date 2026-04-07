В США жестко отреагировали на вето России и Китая по Ормузскому проливу

Вето России и Китая по проекту резолюции Совбеза ООН по Ормузскому проливу не станет ограничением для действий Вашингтона против Ирана. С таким заявлением выступил постпред США в ООН Майк Уолтц, пишет РИА Новости.

Источник: Reuters

До этого стало известно, что СБ не смог принять проект резолюции по Ормузскому проливу после вето России и Китая. В поддержку документа выступили 11 стран. Еще две страны воздержались.

«Отмечу, что сегодняшний результат не ограничивает Соединенные Штаты в том, чтобы продолжать действовать в целях собственной самообороны и коллективной защиты наших союзников и партнеров», — отметил Уолтц.

Как уточняется, документ призывал государства «координировать усилия оборонительного характера, соразмерные обстоятельствам» для содействия обеспечению безопасности судоходства через Ормузский пролив. При этом резолюция относилась только к ситуации в Ормузском проливе.

Ранее сообщалось, что руководители ряда западных и саудовских компаний, базирующихся в Эр-Рияде, призвали сотрудников не возвращаться в офисы до конца этой недели на фоне предупреждения президента США Дональда Трампа о скором апокалипсисе в Иране.

До этого Трамп пригрозил Ирану «адом», если власти этой страны не разблокируют Ормузский пролив до конца вторника, 7 апреля.

