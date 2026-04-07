Генсек ООН обеспокоен угрозами Трампа об уничтожении иранской цивилизации

Во вторник американский лидер на фоне предстоящего истечения своего ультиматума Ирану для заключения сделки и открытия Ормузского пролива подчеркнул, что иранская цивилизация может безвозвратно прекратить свое существование этой ночью, добавив, что не хотел бы этого.
«Генеральный секретарь глубоко обеспокоен заявлениями, предполагающими, что целые гражданские населения или цивилизации могут нести последствия политических и военных решений. Не существует такой военной цели, которая оправдывала бы полное уничтожение инфраструктуры общества или преднамеренное причинение страданий гражданскому населению», — сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.
Гутерреш, отметил его предстатель, убежден, что «конфликты заканчиваются тогда, когда лидеры выбирают диалог вместо разрушения».
«Он призывает к активизации дипломатических усилий для поиска мирного решения», — подчеркнул Дюжаррик.