Белый дом назвал «клоунами» авторов поста о возможном ядерном ударе США по Ирану

Напомним, на пресс-конференции в Будапеште Джей Ди Вэнс заявил, что Штаты в основном выполнили свои военные задачи в Иране, и конфликт скоро подойдёт к концу. А ещё он сказал, что ВС США пока не использовали некие имеющиеся в их арсеналах «инструменты», что многие восприняли как намёк на ядерное оружие.