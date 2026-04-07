Небензя: Резолюция по Ормузскому проливу сорвала бы переговоры по Ирану

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что принятие односторонней резолюции по Ормузскому проливу могло бы подорвать перспективы переговоров по урегулированию иранского кризиса. Об этом он сообщил в ходе заседания Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

Источник: Life.ru

Речь идёт о документе, который, по его оценке, мог бы затруднить возобновление диалога по ситуации вокруг Ирана. Небензя также отметил, что резолюция могла бы помешать инициативам, которые реализуют Китай, Пакистан и Турция.

Ранее Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН, посвящённый ситуации в Ормузском проливе. Инициативу поддержали 11 стран, тогда как ещё две делегации воздержались от голосования.

