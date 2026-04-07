Эрдоган призвал возобновить переговоры по Украине

«Наш президент заявил, что Турция считает важным, чтобы международное сообщество более серьёзно относилось к контактам… и возобновило переговоры по прекращению российско-украинской войны», — говорится в заявлении канцелярии.
По словам Эрдогана, международное сообщество должно активнее включаться в процесс мирного урегулирования и уделять больше внимания дипломатии.
Ранее, 4 апреля, Зеленский прилетел с неанонсированным визитом в Стамбул. Эрдоган подчеркнул важность обеспечения безопасного судоходства в Чёрном море. В канцелярии турецкого лидера также отметили, что Турция готова и дальше способствовать диалогу между Украиной и Россией, исходя из стремления к миру и стабильности в регионе.
