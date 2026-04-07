Небензя: Арабские страны стали жертвами трагедии из-за США, которые их подставили

Дипломат добавил, что Россия поддерживает арабские страны, которые оказались в трудном положении из-за действий США. Однако он отметил, что попытки диктовать условия в Ормузском проливе выгодны лишь тем, кто хочет дестабилизировать регион. Это заявление Небензя сделал на заседании Совбеза ООН по иранскому вопросу.
Ранее Дональд Трамп пригрозил Ирану уничтожением цивилизации. Американский президент опубликовал это заявление в соцсети Truth Social. Срок его ультиматума Тегерану как раз истекал. Трамп требовал от Ирана заключить сделку и открыть Ормузский пролив.
Главное о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.