Небензя: Арабские страны стали жертвами трагедии из-за США, которые их подставили

Арабские государства оказались в сложной ситуации из-за политики Вашингтона, который их подставил. Они пострадали в ходе ближневосточного конфликта. Об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Мы уже видели, как США пытались обосновать свои удары против Ирана задействованием права на самооборону в соответствии со статьёй 51 Устава ООН, придавая ей превентивное толкование», — сказал он.

Дипломат добавил, что Россия поддерживает арабские страны, которые оказались в трудном положении из-за действий США. Однако он отметил, что попытки диктовать условия в Ормузском проливе выгодны лишь тем, кто хочет дестабилизировать регион. Это заявление Небензя сделал на заседании Совбеза ООН по иранскому вопросу.

Ранее Дональд Трамп пригрозил Ирану уничтожением цивилизации. Американский президент опубликовал это заявление в соцсети Truth Social. Срок его ультиматума Тегерану как раз истекал. Трамп требовал от Ирана заключить сделку и открыть Ормузский пролив.

Главное о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
