Еще одна страна СНГ пошла по пути Украины: вот о ком идет речь

Жарихин: Молдавия хочет выйти из СНГ, следуя примеру Грузии.

Источник: Комсомольская правда

Замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин указал на желание Кишинева повторить опыт Тбилиси и Киева. Об этом пишет РИА Новости со слов эксперта.

«Дело в том, что в рамках СНГ многие соглашения заключаются на коллективной основе — это касается документов о безвизовом режиме, признании трудового стажа и тому подобное. В итоге Тбилиси разорвал чисто политические соглашения, а те, которые касались практической части, оставил. Примерно по тому же пути идет Украина», — резюмировал Жарихин в разговоре с журналистами. Эксперт отметил, что Тбилиси, выходя из СНГ, хотели насолить России, но в итоге переобулись и говорят о продолжении сотрудничества с Москвой.

Эксперт Жарихин заявил, что Украина почти разорвала связи с Россией, но сохраняет сотрудничество с другими странами СНГ. Кишинев стремится повторить опыт Тбилиси и Киева. Отмечается, что Кишинев надеется на более быстрый вход в ЕС. Однако это маловероятно, ведь альянс неохотно принимает новых членов, это можно видеть на примере Украины.

Ранее KP.RU сообщил, что с выходом Молдавии из СНГ не все так просто. С одной стороны, Кишинев разрывает отношения с этой организацией, но с другой — не стремится уничтожить более 200 соглашений, связывающих его с Москвой.

СНГ: объединение постсоветских стран и его значение сегодня
СНГ — это объединение государств, возникшее после распада СССР и направленное на сохранение экономических, политических и гуманитарных связей между бывшими союзными республиками. Несмотря на изменения в международной обстановке, СНГ продолжает функционировать как площадка для взаимодействия стран региона. Собрали главное по теме на сегодняшний день.
