МИД Украины отозвал консула в Доминикане из-за откровенных фото

Министерство иностранных дел (МИД) Украины отозвало почетного консула в Доминикане Викторию Якимову, откровенные фото которой вызвали общественный резонанс.
Кроме того, МИД также решил вернуть в Киев посла Украины на Кубе, который выбрал бывшую ню-модель на должность почетного консула.
«Принято решение о возвращении в столицу посла Украины на Кубе, и осуществлены соответствующие кадровые решения в центральном аппарате», — сообщили в министерстве.
В ведомстве пообещали провести проверку деятельности всех почетных консульств, по итогам которой будут приняты решения о целесообразности их дальнейшей работы.
Напомним, 30 марта стало известно, что бывшая ню-модель Виктория Якимова получила должность почетного консула Украины в Доминикане. Она заявила, что «современная самодостаточная женщина имеет право реализовывать себя в выбранной ею профессии, а также менять направление развития и расти».
Отметим, Якимова известна достаточно откровенными фотоснимками. В 2022 году она публиковала в соцсети фото в русском кокошнике.