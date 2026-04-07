NYP: ЦРУ применило секретное устройство «Призрачный шепот» в Иране

Центральное разведывательное управление США применило секретный инструмент «Ghost Murmur» («Призрачный шепот») для операции по эвакуации американского пилота в Иране.
Технологическая основа инструмента — дальнодействующая квантовая магнитометрия. Она позволяет зафиксировать уникальный электромагнитный импульс, порождаемый человеческим сердцебиением. Затем специальные алгоритмы искусственного интеллекта анализируют полученные данные, выделяя нужный «отпечаток» среди общего электромагнитного шума.
Этот случай стал первым практическим использованием системы в реальных условиях. На это ранее косвенно указывали в своих публичных выступлениях президент США Дональд Трамп и руководитель ЦРУ Джон Рэтклифф, как отмечает издание.
«Это аналогично тому, чтобы распознать один конкретный голос среди тысяч людей на огромном стадионе. Но в нашей ситуации “стадион” — это тысячи квадратных миль пустынной территории. Если условия благоприятны и ваше сердце работает, мы определим ваше местонахождение», — пояснил один из информированных собеседников NYP, связанный с программой.
Аппарат был испытан на борту вертолетов типа Black Hawk. По данным источника, в перспективе его планируют адаптировать для установки на современные истребители, такие как F-35.
Иранская пустыня оказалась оптимальным местом для первого боевого применения устройства. Согласно объяснению источника, низкий уровень посторонних электромагнитных помех и почти полное отсутствие сигналов от других людей создали там «почти идеальные условия» для работы.
«Обычно этот сигнал настолько слаб, что его можно измерить только в больничных условиях с датчиками, практически прижатыми к груди. Но достижения в области квантовой магнитометрии по всей видимости, сделали возможным обнаружение этих сигналов на значительно больших расстояниях», — добавил собеседник журналистов.
Оба члена экипажа катапультировались на территории исламской республики. Пилот самолета был эвакуирован в течение нескольких часов, однако его напарник оказался в глубине контролируемой Ираном территории. Чтобы предотвратить его захват иранскими военными, США провели масштабную операцию с участием сотен специалистов специальных подразделений ЦРУ.