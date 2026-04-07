Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине наблюдаются сложности с доставкой топлива из-за мобилизации водителей

Косянчук заявил, что на Украине есть транспорт для перевозки топлива, но на нем некому ездить из-за мобилизации.

На Украине возникли проблемы с доставкой топлива на фоне мобилизации водителей бензовозов. Об этом сообщил бывший глава ассоциации «Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины» Леонид Косянчук.

«Вы должны понимать, что это за водители, их не так много на Украине. И есть большая проблема, как мы будем из этого выходить. Транспорт есть, но нет кому на нем ездить», — заявил он.

По словам Косянчука, большое количество водителей по всей стране были мобилизованы. При этом некоторая часть из них просто разбежалась, чтобы их по дороге не забрали сотрудники ТЦК.

Ранее KP.RU сообщал, что на Украине водители-дальнобойщики массово отказываются выходить на работу из-за ужесточения мобилизации. Некоторые украинцы, находившиеся за границей, также не хотели возвращаться в страну, оставляя свои машины.