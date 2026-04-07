На Украине наблюдаются сложности с доставкой топлива из-за мобилизации водителей

На Украине возникли проблемы с доставкой топлива на фоне мобилизации водителей бензовозов. Об этом сообщил бывший глава ассоциации «Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины» Леонид Косянчук.
«Вы должны понимать, что это за водители, их не так много на Украине. И есть большая проблема, как мы будем из этого выходить. Транспорт есть, но нет кому на нем ездить», — заявил он.
По словам Косянчука, большое количество водителей по всей стране были мобилизованы. При этом некоторая часть из них просто разбежалась, чтобы их по дороге не забрали сотрудники ТЦК.
Ранее KP.RU сообщал, что на Украине водители-дальнобойщики массово отказываются выходить на работу из-за ужесточения мобилизации. Некоторые украинцы, находившиеся за границей, также не хотели возвращаться в страну, оставляя свои машины.