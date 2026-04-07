Единственный эсминец Британии на Ближнем Востоке вернулся из-за поломки

Военный корабль HMS Dragon ВМС Великобритании вернулся в порт в Восточном Средиземноморье после обнаружения «технических проблем». Корабль отправился в британских порт на Кипре в начале войны. Об этом сообщила The Telegraph со ссылкой на Минобороны королевства.
По данным военного ведомства, у корабля возникла проблема с бортовыми системами водоснабжения. The Telegraph уточнила, что проблемы с водоснабжением на борту HMS Dragon могут включать частичный или полный отказ установки по очистке пресной воды.
Этот корабль был судном британского военного флота в Ближневосточном регионе. Его развернули в сторону военной базы Британии на Кипре после удара иранского беспилотника в начале войны. Эсминец достиг точки назначения спустя три недели после приказа о передислокации, уточнила The Telegraph. Эсминец противовоздушной обороны провел около двух недель, защищая Кипр, и в последний раз его видели на военно-морской базе НАТО в Суда-Бей на Крите 23 марта, пишет газета.
HMS Dragon — один из самых современных британских военных кораблей. Является четвtртым из шести кораблей типа 45. Его радар Sampson способен отслеживать до 1 тыс. объектов на расстоянии 250 миль (примерно 400 км), а корабль может одновременно запускать до восьми ракет Sea Viper для перехвата целей.
Материал дополняется.