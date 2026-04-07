Единственный эсминец Британии на Ближнем Востоке вернулся из-за поломки

Этот корабль был судном британского военного флота в Ближневосточном регионе. Его развернули в сторону военной базы Британии на Кипре после удара иранского беспилотника в начале войны. Эсминец достиг точки назначения спустя три недели после приказа о передислокации, уточнила The Telegraph. Эсминец противовоздушной обороны провел около двух недель, защищая Кипр, и в последний раз его видели на военно-морской базе НАТО в Суда-Бей на Крите 23 марта, пишет газета.