Медведев в Новороссийске обсудил защиту Черноморского побережья

Основными темами стали поставки вооружения, военной и специальной техники, а также средств поражения, включая беспилотные летательные аппараты. Отдельным пунктом повестки значилась защита Черноморского побережья.
«В рамках исполнения поручений верховного главнокомандующего Вооружёнными силами РФ посетил Новороссийск», — написал Медведев в своих соцсетях.
Ранее Life.ru писал, что в Новороссийске в результате одной из атак ВСУ повреждения получили около 100 домов. Глава города Андрей Кравченко уточнил данные: только в Восточном районе пострадали 72 частных и 5 многоквартирных домов, также разрушения зафиксированы в Южном и Центральном районах.
