Политолог Дудаков усомнился, что США примут план Ирана по завершению войны

По словам эксперта, иранский план предусматривает гарантии безопасности, контроль над Ормузским проливом и сокращение американского присутствия на Ближнем Востоке. С учётом хода боевых действий он выглядит реалистичным, так как американский блицкриг провалился, энергетический кризис усугубляется, а позиции президента США Дональда Трампа сейчас шаткие.