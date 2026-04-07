Политолог Дудаков усомнился, что США примут план Ирана по завершению войны

Политолог Малек Дудаков заявил, что принятие Соединёнными Штатами мирного плана Ирана будет означать для Вашингтона поражение в конфликте.

Источник: Аргументы и факты

США вряд ли примут 10-пунктный план Ирана по прекращению войны, поскольку это де-факто будет означать признание своего поражения. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил политолог-американист Малек Дудаков.

По словам эксперта, иранский план предусматривает гарантии безопасности, контроль над Ормузским проливом и сокращение американского присутствия на Ближнем Востоке. С учётом хода боевых действий он выглядит реалистичным, так как американский блицкриг провалился, энергетический кризис усугубляется, а позиции президента США Дональда Трампа сейчас шаткие.

Единственный оставшийся козырь американского лидера заключается в проведении сухопутной операции, утверждает Дудаков. Она приведёт к большим потерям и окончательно подорвёт его позиции внутри Америки, уверен эксперт.

Эксперт считает, что США постараются использовать последние козыри. Речь идет о нанесении ударов по гражданской инфраструктуре Ирана и высадке десанта.

Ранее сообщалось, что демократы в конгрессе США обсуждают импичмент Дональду Трампу на фоне войны с Ираном.

