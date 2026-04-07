Карлсон призвал американских военных не выполнять приказы Трампа по Ирану

ВАШИНГТОН, 7 апр — РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон обратился к военным США и окружению президента США Дональда Трампа с призывом саботировать любые распоряжения о нанесении ударов по Ирану, включая использование ядерного оружия, и в случае необходимости уходить в отставку или ограничивать президенту доступ к ядерным кодам.
Ранее Карлсон назвал неприемлемыми преднамеренные удары США по гражданской инфраструктуре Ирана, подчеркнув, что подобные действия являются военным преступлением. Он выразил мнение, что Соединенные Штаты не одерживают победу в этом конфликте, потому что Ормузский пролив не открыт.
«Люди, которые находятся в прямом контакте с президентом (Трампом — ред.), должны сказать: “Нет, я ухожу в отставку. Я сделаю всё возможное в рамках закона, чтобы остановить это, потому что это безумие. И если приказ будет отдан, я не стану его выполнять. Разбирайся с кодами в “ядерном чемоданчике” сам”. Потому что сейчас на кону стоит абсолютно всё. Это не истерия», — сказал Карлсон в своем последнем подкасте.
Отвечая на критику Карлсона и своего единомышленника, Трамп в интервью газете New York Post во вторник назвал журналиста человеком с низким интеллектом, добавив, что не желает поддерживать с ним общение.
Трамп 5 апреля пригрозил Ирану «днем мостов и электростанций» во вторник, призвав открыть движение по Ормузскому проливу и пообещав, что иначе иранцы будут «жить в аду». Он также установил крайний срок для достижения сделки на 20.00 по местному времени вторника (3.00 мск среды). Тегеран подчеркнул, что решительно ответит в случае реализации Вашингтоном своих угроз.