Хорватия условилась создать с Украиной совместное производство беспилотников

Компания Orqa сообщила, что первые образцы продукции ожидаются в ближайшем будущем.

БЕЛГРАД, 7 апреля. /ТАСС/. Хорватская компания Orqa и украинская General Cherry подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий создание совместного производства беспилотников военного назначения на территории обеих стран.

«Уже ведется работа по созданию совместных производственных мощностей в Хорватии и на Украине, первые образцы продукции ожидаются в ближайшем будущем», — говорится в сообщении пресс-службы Orqa.

Как отметил соучредитель и генеральный директор хорватской компании Срджан Ковачевич, Orqa хочет сосредоточиться на создании дронов-перехватчиков, используя наработки General Cherry и опыт украинского конфликта для их последующей поставки странам НАТО.

Ранее министр обороны Хорватии Иван Анушич сообщил, что Загреб хочет вывести собственное производство FPV-дронов на уровень нескольких миллионов единиц в год и выйти на ведущие позиции в Евросоюзе по производству беспилотников. По его словам, США, Франция, Индия и Саудовская Аравия уже заключили контракты с хорватской компанией на поставку FPV-дронов. Утверждается, что в беспилотниках Orqa нет китайских компонентов, а все детали изделий производятся в странах ЕС. Продукция компании поставляется на Украину, ее также закупают для нужд хорватской армии.

