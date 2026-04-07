Иран готов к любому сценарию дальнейшего противостояния с США и Израилем

Первый вице-президент республики Мохаммад Реза Ареф подчеркнул, что национальная безопасность и устойчивость инфраструктуры страны являются «предметом точных расчетов».

ТЕГЕРАН, 7 апреля. /ТАСС/. Правительство Ирана полностью готово к любому сценарию дальнейшего противостояния с США и Израилем. Об этом заявил первый вице-президент исламской республики Мохаммад Реза Ареф.

«Правительство детально проработало необходимые меры на все случаи жизни. Мы готовы ко всем видам угроз», — написал он в Х.

Ареф также подчеркнул, что национальная безопасность и устойчивость инфраструктуры исламской республики является «предметом точных расчетов».

