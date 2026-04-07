i: Британия вывела войска из Ирака после обстрелов Ирана

Предполагается, что в Ираке находятся около 200 британских военных.

ЛОНДОН, 7 апреля. /ТАСС/. Великобритания эвакуировала своих военнослужащих из Ирака в связи с регулярными обстрелами со стороны Ирана. Об этом сообщила газета i (входит в медиагруппу Daily Mail and General Trust) со ссылкой на источники в оборонной сфере.

«Это просто фактор риска по двум направлениям. Во-первых, существует риск для жизни, а во-вторых, большой стратегический дипломатический риск, связанный с тем, что люди, которые практически интегрированы в американскую систему, могут стать мишенью. Гибель британцев в этой войне изменила бы ситуацию», — сказал один из собеседников издания.

Предполагается, что в Ираке находятся около 200 британских военнослужащих. Их первоочередная задача заключалась в подготовке местных военных к борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в РФ).

28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись военные объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше