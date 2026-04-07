Дубинский: Украина причастна к попытке подрыва газопровода «Турецкий поток»

Депутат Рады Дубинский заявил, что Киев причастен к попытке подорвать газопровод «Турецкий поток» на границе Сербии и Венгрии.

Источник: Freepik

Киев причастен к попытке подрыва газопровода «Турецкий поток» на сербско-венгерской границе. Об этом в своём Telegram-канале написал депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

«После того, как Венгрия перекроет Украине часть газовых поставок, идущих через “Турецкий поток” в ЕС, а оттуда в Украину, Киев попытается уничтожить этот газопровод. Попытка подрыва газопровода в Сербии подтверждает эту версию», — заявил он.

Дубинский также отметил, что Киев хочет провести теракт под чужим флагом. По его словам, подобная тактика уже использовалась при подрыве «Северного потока».

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что сербские поисковые подразделения обнаружили взрывчатку и детонаторы для подрыва газовой инфраструктуры между Венгрией и Сербией.

Накануне глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Киев открыто пытается лишить Европу доступа к энергоносителям из РФ, используя в том числе к методы государственного терроризма.

Узнать больше по теме
Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
