Эксперт Быстрицкий рассказал о проблеме резолюции Бахрейна по Ормузскому проливу

Подготовленная Бахрейном резолюция по Ормузскому проливу не была принята при голосовании в СБ ООН. За резолюцию проголосовали 11 членов СБ, против — Россия и Китай, воздержались Пакистан и Колумбия. Резолюция не была принята в связи с голосами против постоянных членов Совбеза. Как заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза, Россия не могла поддержать проект резолюции, поскольку она создала бы опасный прецедент для международного права. Дипломат подчеркнул, что она также предоставила бы карт-бланш на продолжение агрессивных действий против Ирана.