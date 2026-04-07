Эксперт Быстрицкий рассказал о проблеме резолюции Бахрейна по Ормузскому проливу

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Предложенный Бахрейном проект резолюции по Ормузскому проливу далек от ситуации «на земле», в этом главная его слабость. Об этом заявил ТАСС председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий.
«Мы должны четко разделять политическую практику и политическую декларацию. Так вот существует очень большая дистанция между проектом, предложенным Бахрейном, как политической декларацией от той политической практики, которая существует “на земле”, в данном случае на море, в воздухе. Дистанция между декларацией и практикой и есть проблема слабости этой резолюции», — сказал эксперт.
Говоря о причинах вето РФ и КНР на проект резолюции, аналитик отметил, что необходимо отличать сиюминутную политическую игру от следования принципам международного права. Он подчеркнул, что позиция Москвы и Пекина как раз заключается в том, что надо следовать принципам права и решать проблему на этом основании в целях достижения оптимального и стабильного решения.
Шансы на урегулирование конфликта.
По словам Быстрицкого, ситуация в регионе требует глобального решения, в то время как упомянутый проект резолюции по Ормузскому проливу предлагает лишь частичное решение.
«Ситуация в целом сложная. Это ситуация, которая требует более или менее целенаправленного комплексного решения. Шанс на такое решение есть, но получится ли — вопрос. И в этом смысле активность политическая сейчас направлена на то, чтобы достичь решения, которое позволило бы разобраться с этим конфликтом по существу», — указал собеседник агентства.
О резолюции.
Подготовленная Бахрейном резолюция по Ормузскому проливу не была принята при голосовании в СБ ООН. За резолюцию проголосовали 11 членов СБ, против — Россия и Китай, воздержались Пакистан и Колумбия. Резолюция не была принята в связи с голосами против постоянных членов Совбеза. Как заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза, Россия не могла поддержать проект резолюции, поскольку она создала бы опасный прецедент для международного права. Дипломат подчеркнул, что она также предоставила бы карт-бланш на продолжение агрессивных действий против Ирана.
Ранее 3 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что предложенный Бахрейном текст резолюции не может быть одобрен Советом Безопасности ООН, поскольку не способствует мирному урегулированию конфликта.