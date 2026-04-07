Fars: газовые месторождения Израиля включили в список возможных целей для атак

РАБАТ, 7 апреля. /ТАСС/. Два крупных месторождения газа, расположенные в экономической зоне Израиля в Средиземном море, вероятнее всего, уже включены в список первоочередных целей для ударов Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранской армии) в ответ на угрозы Ирану, высказанные президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает агентство Fars.
По его сведениям, опубликованные недавно географические карты местности, подготовленные, как указывает Fars, разведслужбой КСИР, свидетельствуют, что «значимые газовые месторождения “Кариш” и “Танин” в Восточном Средиземноморье были включены в список стратегических и первоочередных целей корпуса в ответ на угрозы Трампа».
Агентство подчеркивает, что названные месторождения газа, которые используются в первую очередь для удовлетворения внутренних потребностей, «играют ключевую роль в энергоснабжении» Израиля.