В Израиле запустили обратный отсчет до истечения ультиматума Трампа Ирану

Израильский «13 канал» запустил таймер с обратным отсчетом срока истечения нового ультиматума лидера США Дональда Трампа Ирану.
Часы, которые отсчитывают время, включили в студии канала. На экране перед столом ведущего стал высвечиваться таймер с портретом президента США и подписью «Крайний срок Трампа». Отсчет закончится примерно в 03:00 по Москве.
Ранее Дональд Трамп допустил «смерть целой цивилизации» в ночь на 8 апреля. По его словам, «ее уже никогда не удастся вернуть». До этого момента глава Белого дома потребовал от Тегерана разблокировать Ормузский пролив. Он пригрозил Ирану ударами по энергетическим объектам и мостам.
Дональд Трамп также заявлял, что американские военные могут «уничтожить Иран за одну ночь», и это может произойти 7 апреля.