Лидер нидерландских левых назвал угрозы США уничтожить Иран «проявлением абсурда»

По оценке Йессе Клавера, подобные действия «вызывают беспокойство», так как ведут лишь к дальнейшей эскалации обстановки на Ближнем Востоке и угрожают «как безопасности жителей Ирана, так и всей мировой экономике».

ГААГА, 7 апреля. /ТАСС/. Лидер крупнейшего оппозиционного блока «Прогрессивные Нидерланды» (объединяет «Зеленых левых» и Партию труда) Йессе Клавер назвал угрозы президента США Дональда Трампа уничтожить Иран «проявлением абсурда и безответственности».

«Это проявление абсурда и полной безответственности. Дональд Трамп не знает, как остановить войну против Ирана. Вместо того чтобы стремиться к деэскалации, он каждый раз обостряет напряженность», — сказал политик, отвечая на вопрос газеты De Telegraaf.

По оценке Клавера, подобные действия «вызывают беспокойство», так как ведут лишь к дальнейшей эскалации обстановки на Ближнем Востоке и угрожают «как безопасности жителей Ирана, так и всей мировой экономике». Если Вашингтон не откажется от продолжения агрессивного курса, цены на топливо и иные товары в Европе продолжат стремительно расти из-за перебоев судоходства и закрытия неба на Ближнем Востоке, предупредил Клавер.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что Иран как цивилизация может погибнуть во вторник вечером после истечения срока ультиматума. В интервью порталу Axios 5 апреля американский лидер предположил, что шансы на заключение сделки с Тегераном к 7 апреля высоки. Ранее в Truth Social он угрожал ударами по энергетической и гражданской инфраструктуре, если Иран не создаст условия для возобновления масштабного судоходства в Ормузском проливе к 6 апреля. Затем американский лидер продлил срок заключения возможной сделки на сутки — до 03:00 мск 8 апреля.

