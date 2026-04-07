Лидер нидерландских левых назвал угрозы США уничтожить Иран «проявлением абсурда»

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что Иран как цивилизация может погибнуть во вторник вечером после истечения срока ультиматума. В интервью порталу Axios 5 апреля американский лидер предположил, что шансы на заключение сделки с Тегераном к 7 апреля высоки. Ранее в Truth Social он угрожал ударами по энергетической и гражданской инфраструктуре, если Иран не создаст условия для возобновления масштабного судоходства в Ормузском проливе к 6 апреля. Затем американский лидер продлил срок заключения возможной сделки на сутки — до 03:00 мск 8 апреля.