Премьер Пакистана попросил Трампа продлить срок по Ирану на две недели

Шариф попросил Тегеран открыть Ормузский пролив «в знак доброй воли».

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой дать Ирану еще две недели на принятие решения о заключении сделки.

«Я искренне прошу президента Трампа продлить срок еще на две недели», — написал он в соцсети.

Шариф также попросил Иран «открыть Ормузский пролив на соответствующий период в две недели в знак доброй воли».

«Мы также призываем все воюющие стороны соблюдать перемирие повсеместно в течение двух недель, чтобы дипломатия могла достичь окончательного прекращения войны», — написал он.

Ранее постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани на заседании Совета безопасности ООН назвал недопустимыми заявления Трампа о возможном уничтожении иранской цивилизации, пишет «360».

Напомним, президент США Дональд Трамп потребовал от Тегерана разблокировать Ормузский пролив, в противном случае пообещав устроить на территории Ирана 7 апреля «день мостов и электростанций», подразумевая удары по инфраструктуре. Глава Белого дома также заявил, что американские военные могут уничтожить Иран за одну ночь.

Пакистан — одна из крупнейших стран Южной Азии, обладающая выгодным стратегическим положением, собственным ядерным оружием, но сложной внутренней и внешнеполитической повесткой. Государство играет важную роль в региональной безопасности и соперничает с ближайшим соседом — Индией.
