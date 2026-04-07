Премьер Пакистана попросил Трампа продлить срок по Ирану на две недели

«Я искренне прошу президента Трампа продлить срок еще на две недели», — написал он в соцсети.
Шариф также попросил Иран «открыть Ормузский пролив на соответствующий период в две недели в знак доброй воли».
«Мы также призываем все воюющие стороны соблюдать перемирие повсеместно в течение двух недель, чтобы дипломатия могла достичь окончательного прекращения войны», — написал он.
Ранее постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани на заседании Совета безопасности ООН назвал недопустимыми заявления Трампа о возможном уничтожении иранской цивилизации, пишет «360».
Напомним, президент США Дональд Трамп потребовал от Тегерана разблокировать Ормузский пролив, в противном случае пообещав устроить на территории Ирана 7 апреля «день мостов и электростанций», подразумевая удары по инфраструктуре. Глава Белого дома также заявил, что американские военные могут уничтожить Иран за одну ночь.