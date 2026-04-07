Макрон проведет заседание совета по обороне из-за угроз США в адрес Ирана

ПАРИЖ, 7 апреля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон проведет 8 апреля экстренное заседание Совета по национальной безопасности и обороне из-за угроз США в адрес Ирана. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.
Ожидается, что заседание совета пройдет в 08:30 по местному времени (09:30 мск), спустя несколько часов после истечения ультиматума президента США Дональда Трампа в адрес Ирана.
Ранее американский лидер выступил с утверждением, что Иран как цивилизация может погибнуть во вторник вечером после истечения срока ультиматума. В интервью порталу Axios 5 апреля он предположил, что шансы на заключение сделки с Тегераном к 7 апреля высоки. Ранее в Truth Social он угрожал ударами по энергетической и гражданской инфраструктуре, если Иран не создаст условия для возобновления масштабного судоходства в Ормузском проливе к 6 апреля. Затем президент США продлил на сутки срок заключения возможной сделки — до 03:00 мск 8 апреля.
28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись военные объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.
Власти Ирана также приняли решение закрыть Ормузский пролив для судов, связанных с США, Израилем и странами, поддержавшими агрессию против исламской республики. За время конфликта ряд танкеров были атакованы за проход через пролив без разрешения Тегерана. 25 марта глава иранского МИД Аббас Арагчи сообщил, что Иран разрешил проход через Ормузский пролив дружественным странам, включая Россию, Индию, Ирак, Китай и Пакистан.