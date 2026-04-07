Эксперт Сафаров рассказал, как Иран ответит на удары США по электростанциям

Эксперт Раджаб Сафаров заявил, что Иран может нанести масштабный удар по объектам США на Ближнем Востоке в ответ на возможные удары Вашингтона по иранским электростанциям.

Источник: Аргументы и факты

Ответ Ирана на возможную наземную операцию США может быть сокрушительным и сделать Ближний Восток неузнаваемым. Об этом рассказал председатель российско-иранского Совета по общественным связям Раджаб Сафаров в беседе с сайтом телеканала «Звезда».

По мнению эксперта, любые американские предложения о мире или перемирии будут отвергнуты, поскольку инициатива должна исходить от Ирана, который требует исполнения всех своих условий. У президента США Дональда Трампа есть два варианта: продлить мораторий на удары или попробовать ковровые бомбардировки мостов и электростанций. В ответ Иран нанесёт масштабные удары не только по американским объектам на Ближнем Востоке, но и по странам, где эти объекты находятся, включая военные базы и офисы крупных компаний.

Сафаров предупредил, что Тегеран открывает «врата ада» для всех, кто обслуживает интересы США в регионе.

«Их не будет. Появится пустыня в зоне Персидского залива», — сказал эксперт.

Ранее политолог Малек Дудаков усомнился, что США примут план Ирана по завершению войны.

