Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Шингаркин предрек катастрофу при взрыве на АЭС «Бушер» в Иране

Эксперт в области радиационной безопасности Максим Шингаркин заявил, что разрушение реактора на АЭС «Бушер» в Иране приведет к глобальному загрязнению атмосферы.

Источник: Аргументы и факты

Мир стоит на пороге глобальной катастрофы из-за возможных ударов США и Израиля по иранской АЭС «Бушер». Об этом интернет-изданию «Абзац» заявил эксперт в области радиационной безопасности Максим Шингаркин.

По словам специалиста, разрушение реактора приведёт к «квази-Чернобылю». В случае крайне негативного сценария произойдёт цепь последовательных аварий с разбросом ядерного топлива и избыточным излучением. Реактор будет гореть хуже чернобыльского, но плутония в нём в два раза больше. Станция окажется необслуживаемой, а мероприятия по локализации аварии станут очень сложными, поскольку микросхемы на месте будут выгорать даже у роботов.

В случае удара по АЭС возникнет глобальное загрязнение атмосферы, которое будет ощущаться вплоть до Антарктиды, продолжил эксперт. При этом общемировой радиационный фон увеличится в два раза. Концентрированные материалы не долетят до России в больших объёмах, но в зоне до тысячи километров могут возникнуть очаги выпадения, которые сделают эти территории непригодными для хозяйственной деятельности, заключил специалист.

Ранее МИД РФ осудил атаку на АЭС «Бушер» в Иране.

