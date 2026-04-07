Эксперт Шингаркин предрек катастрофу при взрыве на АЭС «Бушер» в Иране

По словам специалиста, разрушение реактора приведёт к «квази-Чернобылю». В случае крайне негативного сценария произойдёт цепь последовательных аварий с разбросом ядерного топлива и избыточным излучением. Реактор будет гореть хуже чернобыльского, но плутония в нём в два раза больше. Станция окажется необслуживаемой, а мероприятия по локализации аварии станут очень сложными, поскольку микросхемы на месте будут выгорать даже у роботов.
В случае удара по АЭС возникнет глобальное загрязнение атмосферы, которое будет ощущаться вплоть до Антарктиды, продолжил эксперт. При этом общемировой радиационный фон увеличится в два раза. Концентрированные материалы не долетят до России в больших объёмах, но в зоне до тысячи километров могут возникнуть очаги выпадения, которые сделают эти территории непригодными для хозяйственной деятельности, заключил специалист.
Ранее МИД РФ осудил атаку на АЭС «Бушер» в Иране.