Трамп заявил, что США находятся в разгаре жарких переговоров с Ираном

Ранее премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сообщил, что попросил Трампа продлить срок для заключения соглашения США с Ираном на две недели. Также он попросил Иран в качестве жеста доброй воли открыть Ормузский пролив на две недели на фоне проведения дипломатической работы по достижению соглашения между США и Тегераном.