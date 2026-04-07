США ответят на предложение Пакистана продлить срок заключения сделки с Ираном

«Президент осведомлен об этом предложении, ответ последует», — цитирует Ливитт в X корреспондент Axios Барак Равид.
Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф попросил президента США о продлении крайнего срока достижения соглашения с Ираном еще на две недели, отметив, что дипломатические усилия по урегулированию «продвигаются стабильно и потенциально могут привести к существенным результатам в ближайшем будущем». Шариф предложил властям Ирана открыть Ормузский пролив на этот срок «в качестве жеста доброй воли».
В интервью Axios 5 апреля президент США предположил, что шансы на заключение сделки с Ираном к 7 апреля высоки. Ранее в Truth Social он угрожал ударами по энергетической и гражданской инфраструктуре, если Иран не создаст условия для возобновления масштабного судоходства в Ормузском проливе к 6 апреля. Затем американский лидер продлил срок заключения возможной сделки на сутки — до 03:00 мск 8 апреля.