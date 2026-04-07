Карлсон призвал военных США не выполнять приказы Трампа об ударе по Ирану

Американский журналист Такер Карлсон обратился к военным США с призывом саботировать любые распоряжения о нанесении ударов по Ирану.

Американский журналист Такер Карлсон обратился к военным США с призывом саботировать любые распоряжения о нанесении ударов по Ирану.

«Люди, которые находятся в прямом контакте с президентом, должны сказать: “Нет, я ухожу в отставку. Я сделаю всё возможное в рамках закона, чтобы остановить это, потому что это безумие. И если приказ будет отдан, я не стану его выполнять”, — сказал Карлсон в своём подкасте.

Ранее Трамп пригрозил уничтожением иранской цивилизации.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) предупредил Соединённые Штаты о последствиях пересечения красных линий.

Президент Франции Эммануэль Макрон созвал экстренное заседание Совета по обороне из-за угроз Трампа в адрес Ирана.

