WP: глава Пентагона сообщает Трампу ложную информацию о США в Иране

«Пит говорит президенту неправду. В результате президент распространяет вводящую в заблуждение информацию», — говорится в материале.
В частности, как отмечается, инцидент со сбитым Ираном истребителем F-15E и последующая операция по спасению экипажа показали, что Тегеран ещё сохраняет потенциал для нанесения угрозы американским войскам. Ситуация с F-15, как пишет издание, поставила под сомнение слова главы Пентагона о «полном контроле над иранским небом» и «безоговорочном воздушном превосходстве».
Ранее Трамп пригрозил уничтожением иранской цивилизации.
Корпус стражей Исламской революции (КСИР) предупредил Соединённые Штаты о последствиях пересечения красных линий.
Вице-президент Ирана Реза Ареф заявил о готовности Тегерана ко всем сценариям на фоне угроз президента США.