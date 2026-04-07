WP: глава Пентагона сообщает Трампу ложную информацию о США в Иране

Глава Пентагона Пит Хегсет сообщает президенту США Дональду Трампу ложную информацию о превосходстве американских войск в Иране, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

«Пит говорит президенту неправду. В результате президент распространяет вводящую в заблуждение информацию», — говорится в материале.

В частности, как отмечается, инцидент со сбитым Ираном истребителем F-15E и последующая операция по спасению экипажа показали, что Тегеран ещё сохраняет потенциал для нанесения угрозы американским войскам. Ситуация с F-15, как пишет издание, поставила под сомнение слова главы Пентагона о «полном контроле над иранским небом» и «безоговорочном воздушном превосходстве».

Ранее Трамп пригрозил уничтожением иранской цивилизации.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) предупредил Соединённые Штаты о последствиях пересечения красных линий.

Вице-президент Ирана Реза Ареф заявил о готовности Тегерана ко всем сценариям на фоне угроз президента США.

Узнать больше по теме
Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
Читать дальше