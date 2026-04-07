«На фоне военных преступлений в Иране»: почему в США планируют объявить импичмент главе Пентагона

В США намерены объявить импичмент главе Пентагона Питу Хегсету. C такой инициативой выступила представитель Демпартии Яссамин Ансари. По её словам, она представит статьи для импичмента Хегсета из-за методов, используемых при руководстве проведением операции в Иране. В частности, Ансари обвинила шефа Пентагона в создании угрозы жизни и здоровью американских военнослужащих и совершении военных преступлений. Как отмечают эксперты, несмотря на политизированную составляющую действий демократов, которые всегда хотят ослабить позиции администрации Дональда Трампа, на этот раз у них есть веские основания для обвинений.
«Безрассудное подвергание военнослужащих США опасности и неоднократные военные преступления со стороны Хегсета… служат основанием для импичмента и снятия с поста», — приводит Axios заявление Ансари.
Представитель Демпартии сообщила, что собирается начать процедуру импичмента на следующей неделе.
По версии портала, глава Пентагона «становится главной для демократов мишенью в администрации Трампа» после увольнений главы Министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм и генерального прокурора Пэм Бонди. По данным Axios, согласно опросам, Хегсет входит в число наименее популярных членов кабинета Трампа, и «растущая цена конфликта с Ираном лишь сильнее сказывается на его репутации в глазах общественности».
Ансари, американка иранского происхождения, также призвала кабинет задействовать 25-ю поправку к Конституции США для отстранения Трампа от власти за его «безумные заявления» касательно войны на Ближнем Востоке.
«25-я поправка существует не просто так, его (Трампа. — RT) кабинет должен ей воспользоваться. На карту поставлены судьба американских военнослужащих, иранского народа и самая основа нашей глобальной системы», — сказала она.
С учётом того, что республиканцы контролируют обе палаты конгресса, и для осуждения чиновника исполнительной власти по нарушению, влекущему за собой импичмент, требуется большинство в две трети голосов в сенате, успех попытки импичмента со стороны Ансари «очень маловероятен», отмечает Axios.
«Также нет реальных шансов, что кабинет Трампа, заполненный преданными ему людьми, задействует 25-ю поправку», — рассуждает автор статьи.
Политический контекст.
Ансари — не первый демократ, призывающий к импичменту Хегсета. В прошлом году член палаты представителей от Демпартии Шри Танедар вынес на рассмотрение представление главы Пентагона к импичменту, но пока не добился голосования по этому вопросу.
После этого Пентагон отменил пресс-конференцию главы ведомства Пита Хегсета и председателя Объединённого комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна.
Ранее сенаторы-демократы обращали внимание на откровенно пренебрежительное отношение министра войны Пита Хегсета к применению силы.
«На самом деле эта история с главой Пентагона и его потенциальным импичментом приобрела серьёзный характер на фоне военных преступлений США в Иране. Это и удар по начальной школе, который случился в первые дни конфликта, и нынешние угрозы нанести удары по гражданским объектам, включая электростанции и всё остальное, что нарушает международное право», — заявил американист Малек Дудаков в комментарии RT.
В этой связи демократы, когда Конгресс вернётся из пасхального отпуска в середине апреля, попробуют поставить администрацию США «перед тяжёлым выбором», считает эксперт.
«Трампу до конца апреля нужно будет согласовать выделение военных траншей на продолжение иранской войны, но демократы наверняка будут это блокировать, требуя от главы Белого дома серьёзных отставок в военном ведомстве, в частности, отставки Пита Хегсета. Стоит отметить, что такая стратегия уже была обкатана для того, чтобы вынудить американского лидера уволить главу Министерства внутренней безопасности США Кристи Ноэм. Такая же ситуация, скорее всего, будет и с Пентагоном. Поэтому отставка Пита Хегсета вполне возможна. Для этого даже может не понадобиться процедура импичмента», — полагает Дудаков.
«Болезненная история для Вашингтона».
Как отмечает, со своей стороны, политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев, процедура импичмента, вероятнее всего, тоже будет запущена.
«Военные преступления американцев на иранской территории действительно имеют место быть, это даёт право Демпартии действовать достаточно решительно. И это достаточно болезненная история для Вашингтона, поскольку на фоне подобных обвинений в конгресс можно вызвать для показаний не только Хегсета, и тут возникает вопрос, насколько он будет готов тонуть сам или же потянет за собой и других представителей ведомства или в целом администрации США. В конгрессе будут добиваться того, чтобы от этой ситуации пострадал и Дональд Трамп», — рассказал собеседник RT.
Он также считает, что главе Белого дома нужно постараться решить иранский вопрос до конца апреля, поскольку после конгресс «начнёт ставить палки в колёса» во время одобрения очередного транша на эту военную операцию.
«Демократы планируют серьёзное усиление давления на Трампа, глава Белого дома это понимает и будет стараться завершить конфликт до конца апреля. К этому сроку американскому лидеру нужно будет решить этот вопрос не на словах, а на деле, поскольку в конце апреля конгресс имеет право поставить под контроль силовые ведомства», — отметил Евстафьев.
По его словам, если Трампу не удастся урегулировать ситуацию с Ираном к маю, демократы наверняка начнут детальное расследование действий администрации США в рамках операции против исламской республики.
«Задача Демпартии заключается в том, чтобы выявить и получить документы о том, как принималось решение о начале ударов по Ирану. И вот здесь может появиться простор для политической игры против Трампа, причём очень болезненной политической игры, когда значимые люди из администрации Белого дома будут вынуждены либо начинать давать показания под присягой, либо отказываться, пользуясь поправкой, что можно не свидетельствовать против самого себя. И это будет означать большой конституционный политический кризис. Поэтому Трамп наверняка будет делать всё возможное, чтобы этого не произошло», — заключил Евстафьев.