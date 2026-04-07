Трамп: США сейчас ведут напряжённые переговоры по Ирану

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США в настоящее время находятся в разгаре напряжённых переговоров по Ирану.
«Сейчас мы ведём напряжённые переговоры», — приводит его слова Fox News.
При этом президент США не стал комментировать ход этих переговоров.
Ранее Трамп пригрозил уничтожением иранской цивилизации.
Корпус стражей Исламской революции (КСИР) предупредил Соединённые Штаты о последствиях пересечения красных линий.
Вице-президент Ирана Реза Ареф заявил о готовности Тегерана ко всем сценариям.