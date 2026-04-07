Трамп уклонился от объяснения своих слов о гибели иранской цивилизации

НЬЮ-ЙОРК, 7 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News отказался пояснять свое заявление о гибели иранской цивилизации в случае, если Тегеран не пойдет на сделку.
«Вам придется это выяснить», — приводит телеканал слова Трампа в ответ на вопрос, что двигало им, когда он публиковал соответствующее заявление.
Ранее американский лидер выступил с утверждением, что Иран как цивилизация может погибнуть во вторник вечером после истечения срока выдвинутого США ультиматума о заключении сделки.