Трамп уклонился от объяснения своих слов о гибели иранской цивилизации

В ответ на вопрос о причинах подобных заявлений американский лидер сказал, что «придется это выяснить».

НЬЮ-ЙОРК, 7 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News отказался пояснять свое заявление о гибели иранской цивилизации в случае, если Тегеран не пойдет на сделку.

«Вам придется это выяснить», — приводит телеканал слова Трампа в ответ на вопрос, что двигало им, когда он публиковал соответствующее заявление.

Ранее американский лидер выступил с утверждением, что Иран как цивилизация может погибнуть во вторник вечером после истечения срока выдвинутого США ультиматума о заключении сделки.

