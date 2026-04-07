Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Голы Диаса и Кейна принесли победу «Баварии» над «Реалом» в первом матче ¼ финала ЛЧ

Мюнхенская «Бавария» одержала победу над мадридским «Реалом» в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26.

Встреча в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» со счётом 2:0.

Голами в составе мюнхенской команды отметились Луис Диас и Гарри Кейн на 41-й и 46-й минутах.

На 74-й минуте Килиан Мбаппе отыграл один мяч.

В параллельном матче победитель общего этапа турнира — «Арсенал» — на 91-й минуте в гостях вырвал победу у «Спортинга» со счётом 1:0.

Ответные игры пройдут 15-го апреля в Мюнхене и Лондоне соотвественно.

Ранее сообщалось, что сын Криштиану Роналду может перейти в академию «Реала».