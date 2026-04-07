Голы Диаса и Кейна принесли победу «Баварии» над «Реалом» в первом матче ¼ финала ЛЧ

Мюнхенская «Бавария» одержала победу над мадридским «Реалом» в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26.
Встреча в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» со счётом 2:0.
Голами в составе мюнхенской команды отметились Луис Диас и Гарри Кейн на 41-й и 46-й минутах.
На 74-й минуте Килиан Мбаппе отыграл один мяч.
В параллельном матче победитель общего этапа турнира — «Арсенал» — на 91-й минуте в гостях вырвал победу у «Спортинга» со счётом 1:0.
Ответные игры пройдут 15-го апреля в Мюнхене и Лондоне соотвественно.
