Эксперт Рожин считает, что Иран может заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив

«Среди их козырей — усиление блокады в Ормузском проливе, уничтожение торговых судов, танкеров, которые имеют ту или иную связь с США. Также возможна блокада Баб-эль-Мандебского пролива руками хуситов, которые уже заявили, что они к этому готовы. Это будет затрагивать как Красное море, так и сам пролив, тем более у хуситов такой опыт есть и ресурсы для этого имеются», — отметил он.
Эксперт указал, что начало сухопутной операции США будет означать, что конфликт переходит в новую стадию эскалации. Иран уже внятно обозначил свои ответные ходы, указал он. В случае десанта на остров Харк Иран намеревается уничтожить все объекты нефтепереработки и нефтеперевалки, которые там расположены.
«Так же будут реагировать на удары по ТЭС, по различным подстанциям, то есть начать уничтожать аналогичные объекты в странах Персидского залива, особенно там, где сильно влияние США. Они будут идти по спирали эскалации, то есть на каждое усиление эскалации в США они будут отвечать собственными действиями», — считает Рожин. Уже ночью и утром ситуация в Ближнем Востоке может выйти на новый уровень эскалации, указал он.
Ранее американский президент Дональд Трамп выступил с утверждением, что Иран как цивилизация может погибнуть вечером 7 апреля после истечения срока выдвинутого США ультиматума о заключении сделки.
Трамп 26 марта заявил о приостановке ударов по объектам энергетической инфраструктуры Ирана на 10 дней — до 20:00 6 апреля (03:00 мск 7 апреля). Как сообщил позднее портал Axios, президент США продлил на сутки сроки заключения возможной сделки с Ираном. Так он интерпретировал публикацию Трампа в Truth Social, который без каких-либо пояснений написал: «Вторник, 20:00 по времени Восточного побережья США (03:00 мск 8 апреля — прим. ТАСС)». В понедельник американский президент пригрозил уничтожением всех мостов и электростанций в Иране, а также еще более тяжелыми последствиями.