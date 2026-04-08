В Ираке протестующие окружили консульство Кувейта

ДОХА, 7 апр — РИА Новости. Толпа протестующих собралась возле консульства Кувейта в городе Басра на юге Ирака после новости о том, что запущенная из Кувейта ракета попала в жилое здание на юге Ирака, сообщило иракское агентство Shafaq News.