Вице-президент Ирана заявил о готовности страны ко всем сценариям

Ранее Дональд Трамп пригрозил Ирану. Американский президент пообещал уничтожить иранскую цивилизацию в ночь с 7 на 8 апреля. Он сделал это заявление, когда истекал срок его ультиматума Тегерану. Трамп требовал от Ирана заключить сделку и открыть Ормузский пролив. Американский лидер также добавил — может случиться «что-то революционное и замечательное». Но что именно он имел в виду, глава Белого дома не пояснил.