«Мировая экономика в заложниках». ИноСМИ об ультиматуме Трампа Ирану

Вчерашние угрозы Дональда Трампа в адрес Ирана в случае отказа открыть Ормузский пролив — это не то, чего можно было бы ожидать от лидера демократического государства. Заявление, что США могут «уничтожить целую страну за одну ночь», и добавление, что это может произойти сегодня, — это не только недопустимое проявление высокомерия в сфере международных отношений, но и полное отсутствие различия между иранским правительством и народом, живущим под непреклонной исламской теократией с 1979 года. Это также не предлагает режиму в Тегеране никакого выхода, кроме капитуляции, которую, как хорошо известно Вашингтону, аятоллы не примут. Более того, это расплывчатая угроза в адрес любой другой страны, которая не будет следовать указаниям президента США.