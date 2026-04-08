«Мировая экономика в заложниках». ИноСМИ об ультиматуме Трампа Ирану

Bloomberg (США).
Все взгляды прикованы к часам: приближается очередной дедлайн, который президент Дональд Трамп установил для Ирана. Он пригрозил «полным уничтожением» иранской инфраструктуры, если руководство страны не пойдет на сделку, предусматривающую возобновление судоходства через Ормузский пролив до 20:00 вторника по восточному времени (03:00 8 апреля по московскому. — РБК). Израиль предупредил иранцев, чтобы они не пользовались поездами, а иранская армия тем временем продолжает наносить удары по объектам в зоне Персидского залива. Это очередной дедлайн американского президента, который пока не может найти способ выйти из конфликта, перевернувшего мировые энергетические рынки. Инвесторам снова приходится готовиться к самому широкому спектру возможных сценариев.
The Atlantic (США).
В более раннюю, относительно невинную эпоху постов Дональда Трампа в соцсетях можно было еще с мрачной усмешкой воспринять его заявление 2017 года, что его подход — «это не президентский стиль, это современный президентский стиль». Но по мере того как война в Иране заходит в тупик, его коммуникация перешагнула границы простой эксцентричности и превратилась в откровенное безумие. когда Трамп чувствует себя загнанным в угол, он наносит самые яростные удары — что, вероятно, и объясняет дикие заявления и действия, исходящие из Белого дома последние несколько дней.
Нанесение ударов по гражданской инфраструктуре, такой как электростанции и мосты, вероятно, является незаконным. Трамп будет не первым американским президентом, попирающим международное право, но он станет первым, кто заранее анонсирует это в соцсети, которая ему принадлежит. Угроза сомнительна и со стратегической точки зрения. Чтобы привести к власти в Тегеране более проамериканский режим, необходимо наличие какой-то власти, способной управлять страной и готовой сотрудничать с Вашингтоном; подобные удары или даже просто угрозы снижают такую вероятность. (Трамп настаивает, что слышал изнутри Ирана мольбы продолжать бомбардировки.) А попытка запугать нынешних религиозных фанатиков угрозой мученичества выглядит откровенно контрпродуктивной.
The Guardian (Великобритания).
Пять недель. Прошло уже пять недель, и мы вступаем в шестую неделю войны против Ирана. То, что должно было стать «точной, сокрушительной военной кампанией» по устранению «неминуемой ядерной угрозы» и призыву иранского народа «взять под контроль» свое правительство, теперь отнюдь не является ни точной, ни сокрушительной. Страны Персидского залива охвачены ответными иранскими атаками, Ормузский пролив закрыт, и нет никаких признаков краха режима ни в результате военной деградации, ни в результате народного переворота. Спасение двух сбитых американских летчиков празднуют с пренебрежением к фактам, потому что все остальное идет не по плану. Ошибка, как всегда, заключается в сочетании высокомерия и невежества, недостатках, которые усугубляются особенностями иранского режима.
Трамп противостоит противнику, которого он не понимает, потому что невежествен, а также потому, что это аномалия — режим, который на протяжении десятилетий создавал внутриполитическую и региональную структуру, а также целую идеологическую и интеллектуальную систему, где успех заключается в поддержании жизнеспособности на собственных условиях перед лицом американской гегемонии. Факт, что война затянулась на несколько недель дольше, чем планировалось, без четкого финала и с растущими издержками для всех, объясняется тем, что это борьба не между США, Израилем и Ираном, а между сторонами, имеющими разные определения победы.
The Times (Великобритания).
Безусловно, немногие отнеслись спокойно к тираде Дональда Трампа в Truth Social в воскресенье вечером. Он написал: «Во вторник в Иране будет “День электростанций” и “День мостов” — все в одном. Такого вы еще не видели!!! Откройте *** (англ. — fuckin`) пролив, вы, сумасшедшие ублюдки, иначе будете жить в аду — просто смотрите! Слава Аллаху».
Многие пришли к выводу, что американский президент потерял контроль над ситуацией. Его послание, возможно, было рассчитано на то, чтобы шокировать иранский режим и заставить его понять серьезность угроз. Однако его распущенные высказывания, прозвучавшие истерически, указали на то, что он потерял самообладание, потому что Иран не хотел делать то, чего хотел он.
Сдержанность заявлений свидетельствует о взвешенной и рациональной позиции. Грубая лексика предполагает менее цивилизованную среду, которая угрожает нам всем. Возможно, отвращение к нецензурной лексике, несмотря на то что она стала нормой, служит иллюстрацией общества, которое цепляется за свои границы в момент их разрушения.
Jerusalem Post (Израиль).
Сегодня — дедлайн, который президент США Дональд Трамп установил для Тегерана: решать, готов ли он двигаться к серьезному соглашению или продолжать войну, которую он не выигрывает.
В любом затяжном противостоянии с объединенными силами США и Израиля Иран уступает в живой силе и вооружении. Тем не менее он продолжает выдвигать требования, словно все козыри у него, а это США должны умолять об уступках. Значит, ответ на иранское упрямство — не улучшать предложение до тех пор, пока режим не сможет принять его без потери лица. Ответ — продолжать сужать его выбор.
Если Тегеран отвергает промежуточные шаги, отказывается вновь открыть морскую артерию, перекрытие которой он использовал как рычаг давления, и не желает вести переговоры, отражающие реальное положение на поле боя, то США и Израиль должны и дальше ослаблять возможности режима и его стратегическую свободу действий. Это не отказ от дипломатии. Это признание того, что нынешняя дипломатия оторвана от реальности.
Arab News (Саудовская Аравия).
Война с Ираном, скорее всего, обернется глобальной катастрофой. К сожалению, мы уже миновали ту точку, после которой одного лишь соглашения по ядерной программе достаточно для прекращения войны. Иран заявил, что не прекратит свои удары, если не получит гарантий, что война не возобновится. Президент Дональд Трамп выдвинул ультиматум и назначил дедлайн — после которого США уничтожат мосты и электростанции, что, несомненно, спровоцирует ответный удар. Миру нужно всеобъемлющее и устойчивое решение, которое гарантирует, что конфликт не вспыхнет вновь через полгода или год.
В центре такого решения лежат отношения между Ираном и арабскими монархиями Персидского залива. Страны Залива рассматривают присутствие США в регионе как свою защиту от иранской угрозы. Иранцы же видят в американском присутствии угрозу. Как разрешить эту дилемму? Странам Залива и Ирану нужна перезагрузка. Вместе с ядерной сделкой соглашение между Заливом и Ираном могло бы положить конец войне и не допустить ее возобновления.
Spiegel (Германия).
Для Дональда Трампа, главного нарцисса в Белом доме, дела идут как нельзя лучше. C каждым следующим постом на своей платформе Truth Social, с каждым своим интервью он держит мир в напряжении. Все слушают вездесущего импровизатора из Вашингтона, который больше всего на свете наслаждается вниманием мирового сообщества. Это особенно актуально сейчас, примерно через четыре недели после начала войны с Ираном, которую президент США и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху начали без четкого обоснования или общей стратегии.
Иногда Трамп угрожает муллам в Тегеране полным уничтожением их тиранического режима. В других случаях он, кажется, ищет способы как можно быстрее положить конец крайне непопулярной в США войне и избежать затяжной дорогостоящей катастрофы, подобной той, что произошла во Вьетнаме. Выступления президента становятся все более непредсказуемыми.
К чему все это приведет, совершенно неясно. Ясно лишь одно: Трамп держит мировую экономику в заложниках своей непредсказуемой внешней политики, экономику, которая только начала осваивать его тарифы. Эта фатальная зависимость от решений одного человека сохранится, даже если Трамп найдет выход из иранской катастрофы, которую он сам и спровоцировал.
El País (Испания).
Вчерашние угрозы Дональда Трампа в адрес Ирана в случае отказа открыть Ормузский пролив — это не то, чего можно было бы ожидать от лидера демократического государства. Заявление, что США могут «уничтожить целую страну за одну ночь», и добавление, что это может произойти сегодня, — это не только недопустимое проявление высокомерия в сфере международных отношений, но и полное отсутствие различия между иранским правительством и народом, живущим под непреклонной исламской теократией с 1979 года. Это также не предлагает режиму в Тегеране никакого выхода, кроме капитуляции, которую, как хорошо известно Вашингтону, аятоллы не примут. Более того, это расплывчатая угроза в адрес любой другой страны, которая не будет следовать указаниям президента США.
Что вызывает беспокойство в связи с его ультиматумами, так это то, что Трамп, похоже, не понял, что реальность определяется не его грандиозными словами, а последствиями его решений, часто принимаемых с полным пренебрежением к тем, кто понимает всю серьезность ситуации. Ярким примером такого отрицания реальности является недавняя спасательная операция по эвакуации двух пилотов истребителей, сбитых над иранской территорией. Президент Белого дома представил это как историческое событие, демонстрирующее американское превосходство. Однако страдания, испытываемые частью американского общества, а также несогласие внутри самого ультраконсервативного движения по поводу его военного курса — это лишь малая часть того, что может произойти, если столько часто анонсируемая наземная операция все-таки состоится.
Corriere Della Sera (Италия).
Дональд Трамп продолжает играть роль «безумного пса» (еще один его прием: ведь враги не знают, насколько ты на самом деле непредсказуем) и выдвигает ультиматум, срок которого истекает сегодня вечером, называя аятолл «ублюдками»: «Мы можем уничтожить всю страну за одну ночь — и это может случиться именно сейчас». Нетаньяху также вновь использовал избитое израильское выражение («Мы — вилла в джунглях», приписываемое Эхуду Бараку) и перефразировал его, чтобы изложить новую военную доктрину: «Хватит прятаться от хищников за стеной — если ты не идешь в джунгли, джунгли придут к тебе».
По этой причине иранские лидеры (те, кто остался) с настороженностью относятся к 45-дневному прекращению огня, предложенному Белым домом, и отвергают его: они требуют полного прекращения боевых действий. Они видели, что происходило с перемириями с «Хезболлой» в Ливане и с ХАМАС в Газе: израильская армия сохраняла передовые позиции (в данном случае это означало бы контроль над воздушным пространством) и наносила удары, чтобы предотвратить попытки джихадистских групп перевооружиться и восстановиться.
«Мы продолжим действовать со всей нашей силой на всех фронтах, пока угроза не будет устранена и цели не будут достигнуты», — заявил вчера Нетаньяху. В его планах не хватает дипломатической перспективы — лишь черный дым бомбардировок на горизонте. Постоянная война: та, которую премьер предвосхищает и которой его союзник Дональд хотел бы избежать. Как сообщает издание Axios, в телефонном разговоре Биби якобы призывал Трампа не останавливать операцию и не соглашаться на прекращение огня.
Global Times (Китай).
Основываясь на прошлых моделях поведения, перед лицом растущего давления США порой сами обостряли ситуацию, а в других случаях внезапно меняли курс, прибегая к тактическим маневрам. Это делает следующий шаг Вашингтона крайне непредсказуемым в случае очередного срыва переговоров, заявил газете Global Times Ли Хайдун, профессор Дипломатической академии Китая.
Однако текущая динамика говорит о том, что Тегеран вряд ли пойдет на значимые уступки, тогда как Вашингтон тоже сталкивается с серьезными ограничениями, чтобы изменить свою позицию. Вкупе с ролью Израиля в формировании конфликта последний «ультиматум», скорее всего, будет разворачиваться еще более драматичным и непредсказуемым образом. Ли отметил, что конфликт вряд ли закончится на условиях Вашингтона только из-за ультиматума Трампа; гораздо вероятнее, что он примет затяжной характер. Такой сценарий обернется для США политической катастрофой, поскольку затяжной конфликт лишь усилит давление и углубит раскол внутри самой Америки.
ABC (Австралия).
Президент США с начала марта уже более 30 раз заявлял, что Америка «выиграла войну», «разгромила Иран», вот-вот одержит победу, что ему не нужна помощь других стран, — и тут же, что нуждается в ней. Он также утверждает, что США ведут переговоры с Ираном, одновременно угрожая разбомбить 90-миллионную страну, отбросив ее назад в каменный век.
Все более хаотичная риторика Трампа означает, что слово американского президента, которое раньше воспринималось с предельной серьезностью, теперь весит, пожалуй, не больше, чем слово того «злого» режима, который он, по его словам, уже неоднократно уничтожал. Во время его выступления на брифинге в Белом доме чувствовалось, что время работает против его стремительно тающей репутации человека, которому можно верить.